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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 12:07 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:07

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإندونيسي في موسكو يوم الثلاثاء. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز. (reuters_tickers)