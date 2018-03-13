لافروف: إقامة المزيد من مناطق عدم التصعيد في سوريا ليس أولوية
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإندونيسي في موسكو يوم الثلاثاء. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن إقامة المزيد من مناطق عدم التصعيد في سوريا ليس أولوية في الوقت الحالي.
وأضاف قائلا للصحفيين إن من المهم منع انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وهو أمر يعتزم تناوله مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور موسكو.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز