لافروف: الاتصالات جارية مع أمريكا بشأن الوضع في إدلب السورية
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره السعودي في موسكو يوم الأربعاء. تصوير: ريجوري دوكور - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن موسكو ما زالت على اتصال بالولايات المتحدة بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
كانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت يوم الأربعاء عن موسكو قولها إنها تناقش الوضع في إدلب وفي منطقة عفرين بسوريا مع إيران وتركيا وكذلك مع المعارضة والحكومة السورية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز