لافروف: الاتصالات جارية مع أمريكا بشأن الوضع في إدلب السورية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 01:44 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:44

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع نظيره السعودي في موسكو يوم الأربعاء. تصوير: ريجوري دوكور - رويترز. (reuters_tickers)