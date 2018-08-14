لافروف: الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين السوريين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من أرشيف رويترز لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موقف الغرب من اللاجئين السوريين فاجأ موسكو وإن الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وكان لافروف يتحدث بعد أن أجرى محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز