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صورة من أرشيف رويترز لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

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أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موقف الغرب من اللاجئين السوريين فاجأ موسكو وإن الظروف قائمة لبدء عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وكان لافروف يتحدث بعد أن أجرى محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز