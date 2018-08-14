لافروف: العقوبات الأمريكية على تركيا وروسيا غير مشروعة
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة يوم الثلاثاء. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على أنقرة وموسكو غير مشروعة وتعد وسيلة أمريكية لتحقيق أفضلية تنافسية غير عادلة في التجارة العالمية.
وأدلى لافروف بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز