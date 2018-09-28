لافروف: روسيا بدأت تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس-300 لسوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-300. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة إن عملية تسليم نظام الدفاع الصاروخي إس-300 الروسية الصنع لسوريا بدأت بالفعل رغم اعتراضات من إسرائيل.
وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي عن إمكانية وضع نظام مقايضة يتيح لإيران بيع نفطها بعد استئناف فرض العقوبات المالية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، قال لافروف إن كل الأفكار مطروحة للنقاش.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز