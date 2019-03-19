موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو تدعم مبادرة الحكومة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات.
وأدلى لافروف بهذه التصريحات بعد اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو يوم الثلاثاء.
وقال لافروف في وقت سابق يوم الثلاثاء إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر وتراها محاولة لزعزعة استقرار البلاد.
ويواجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وابلا من مشاعر الاستياء حيث يطالب المحتجون بخروج بوتفليقة والدائرة المحيطة به من المشهد.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)