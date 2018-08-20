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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 10:47 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:47

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الى اليسار) ونظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز. (reuters_tickers)