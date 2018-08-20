لافروف: روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الى اليسار) ونظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين بعد محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو إن روسيا ستعمل مع لبنان على تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقال لافروف إن لبنان يجب ألا يتحول إلى رهينة لأزمة اللاجئين السوريين وتابع أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز