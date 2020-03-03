هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 01:36 م

هلسنكي (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي في هلسنكي إن بلده لن يكف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها لن تمنع من الآن فصاعدا اللاجئين السوريين، النازحين بسبب القتال في إدلب، من بلوغ أوروبا برا وبحرا.

ونزح نحو مليون شخص بالقرب من حدود تركيا الجنوبية منذ ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في الحرب الممتدة منذ تسعة أعوام.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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