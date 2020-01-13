هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 05:17 م

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليمين) وبجواره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو يوم الاثنين. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين إن المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لأجل غير مسمى في ليبيا فشلت في تحقيق اختراق يوم الاثنين رغم إحراز تقدم جيد.

وقال لافروف إن بعض أطراف الصراع وقعت على اتفاق لوقف إطلاق النار لكن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس طلب مزيدا من الوقت لدراسة الأمر.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء لدراسة الاتفاق.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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