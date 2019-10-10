موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الخميس إن موسكو ستحث الحكومتين السورية والتركية على إجراء محادثات بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم 27 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الخميس إن موسكو ستحث الحكومتين السورية والتركية على إجراء محادثات بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)