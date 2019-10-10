موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الخميس إن موسكو ستحث الحكومتين السورية والتركية على إجراء محادثات بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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