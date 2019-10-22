هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 07:06 م

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم 27 سبتمبر أيول 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.

سوتشي(روسيا) (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو وأنقرة اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة.

وقال لافروف في تصريحات أدلى بها بعد محادثات جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إن الأكراد سينسحبون أيضا من مدينتي منبج وتل رفعت.

وأضاف أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا ابتداء من ظهر 23 أكتوبر تشرين الأول خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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