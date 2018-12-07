لبناني ساعد حزب الله يقر بالذنب في تهمة الالتفاف على عقوبات أمريكية

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 02:47 ص

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجل أعمال من لبنان فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات لأنه داعم مالي مهم لجماعة حزب الله الشيعية أقر بالذنب يوم الخميس بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.

وقالت الوزارة في بيان إن قاسم تاج الدين (63 عاما) أقر بالذنب في تهمة التآمر مع خمسة أشخاص على الأقل للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية في انتهاك للعقوبات.

وذكرت الوزارة أنه إذا قبلت محكمة جزئية في واشنطن الاتفاق الذي أقر تاج الدين بموجبه بالذنب، فسيقضي رجل الأعمال اللبناني خمسة أعوام في السجن وسيدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار قبل الحكم عليه.

وقال مات ويتيكر القائم بأعمال وزير العدل مع إعلانه اتفاق الإقرار بالذنب "وزارة العدل تستهدف حزب الله. سنواصل استهداف حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية وداعميها وسنواصل الفوز".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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