هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 11:36 ص

شخصان يضعان كمامتين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيروت يوم الاثنين. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - من المنتظر أن يمدد لبنان إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أسبوعين حتى 24 مايو أيار فيما حذر رئيس الوزراء يوم الثلاثاء من أن عدم الالتزام بالتخفيف التدريجي للإجراءات قد يؤدي لموجة ثانية من العدوى.

وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

وفي مؤشر واضح على انخفاض معدلات العدوى قال رئيس الوزراء حسان دياب إن التقييم العام "جيد".

لكنه ذكر خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى يوم الثلاثاء أن "المواطنين لم يلتزموا بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا".

وأضاف "هذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الاولى".

وذكر بيان صدر بعد الاجتماع أنه أوصى بتمديد العزل العام أسبوعين.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة رسميا تمديد الإجراءات بعد اجتماعها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وسيظل مسموحا باستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بموجب إطار زمني محدد من قبل.

وستصدر تعليمات لقوات الأمن والجيش بالتحرك بحزم لمنع أي انتهاكات.

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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