هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 01:27 م

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيروت يوم 24 مارس آذار 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - يستعد لبنان لتمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل نيسان لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن لبنان يوم الخميس تسجيل 35 إصابة جديدة بما يرفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى 368 مصابا ووفاة ستة أشخاص.

وتمت الموافقة على طلب بتمديد الإغلاق في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى يوم الخميس بحضور كبار المسؤولين بما يشمل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحة وقائد الجيش. وعقدت جلسة لمجلس الوزراء بعد الاجتماع.

وأعلن لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس آذار وحث المواطنين على البقاء في منازلهم وأمر بإغلاق أغلب المؤسسات العامة والخاصة. ومطار بيروت مغلق أيضا.

وعلى الرغم من عدم وصول لبنان لمرحلة إعلان حظر التجول فقد طلب رئيس الوزراء حسان دياب يوم السبت من قوات الأمن تطبيق إجراءات أكثر صرامة لدفع الناس للالتزام بالتعليمات.

وقال حزب الله يوم الأربعاء إنه حشد نحو 25 ألف شخص من بينهم مسعفون حربيون في الخطوط الأمامية ويجهز مستشفيات في إطار خطة واسعة النطاق لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

(تغطية صحفية توم بيري وإريك كنيكت - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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