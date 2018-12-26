لبنان يدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 07:27 م

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو يوم 20 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيميتوف - رويترز

بيروت (رويترز) - أدانت وزارة الخارجية اللبنانية يوم الأربعاء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني وقالت إنها تدعم حق سوريا في الدفاع عن سيادتها.

وقالت الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جبران باسيل أصدر تعليماته لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي "بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة".

ونسبت وسائل إعلام رسمية سورية إلى مصدر عسكري القول إن طائرات حربية إسرائيلية، عبرت المجال الجوي اللبناني، نفذت هجمات بالصواريخ على أهداف قرب دمشق أمس الثلاثاء مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين. ولم تتضح طبيعة الأهداف.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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