هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 02:55 م

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي خلال اجتماع الحكومة بالقصر الرئاسي في بعبدا يوم 6 فبراير شباط 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني يوم الثلاثاء لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي حظر جماعة حزب الله الشيعية على أراضيها.

كما صنفت ألمانيا الحركة المدعومة من إيران منظمة إرهابية في تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مكتب وزير الخارجية ناصيف حتي إن الوزير أكد على أن "حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان".

واستدعي حتي السفير الألماني بعد أن اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله ألمانيا يوم الاثنين بالإذعان للضغط الأمريكي.

وندد نصر الله بمداهمة الشرطة لجمعيات مساجد في ألمانيا يشتبه في ارتباطها بحزب الله الذي قال نصر الله إنه ليس له وجود رسمي في أوروبا.

وأضاف أن حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا.

ونددت إيران بالتحرك الألماني بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تحرك مماثل.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية لكن ليس الجناح السياسي. وأصدرت بريطانيا تشريعا في فبراير شباط العام الماضي قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي يصنف حزب الله منظمة إرهابية.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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