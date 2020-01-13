هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 10:47 م

الأمم المتحدة (رويترز) - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين إن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن أن تفقد أي دولة حقها في التصويت في الجمعية العامة إذا كان عليها متأخرات بأي مبلغ يساوي أو يتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين، إلا إذا قدم البلد دليلا على عدم قدرته على الدفع لظروف خارجة عن إرادته.

وأعلن دوجاريك يوم الجمعة أن لبنان فقد حقه في التصويت هو وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا واليمن. ولم يتضح حتى الآن المبلغ الذي دفعه لبنان ولا المبلغ المستحق عليه.

وقال دوجاريك "كانت الأمانة العامة على اتصال خلال الأسابيع القليلة الماضية مع البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة من أجل مساعدتها... على سداد المدفوعات المطلوبة ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان تمثل تحديا للنظام المصرفي مما أدى إلى تأخير بعض هذه الأموال".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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