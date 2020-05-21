هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2020 03:31 م

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في صيدا بلبنان يوم الخميس. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس في أعلى زيادة يومية للإصابات منذ تفشي الوباء.

وشهد لبنان زيادة حالات الإصابة في الأسابيع القليلة الماضية بعد البدء في تخفيف إجراءات العزل العام ضمن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد المتضرر من الأزمة. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن كثيرا من هذه الحالات الجديدة كانت بسبب اللبنانيين العائدين من الخارج لبلادهم.

وطبقا لوزارة الصحة سجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، 1024 حالة إصابة و26 وفاة.

وقالت وزيرة الإعلام إن قيود العزل العام ستظل سارية حتى السابع من يونيو حزيران على الأقل في إطار الفتح التدريجي للاقتصاد.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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