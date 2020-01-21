هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 10:46 م

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (إلى اليمين) خلال اجتماعه بالرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي ببعبدا يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عزاقير-رويترز.

من ليلى بسام والن فرنسيس

بيروت (رويترز) - شكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء برئاسة حسان دياب بعد توصل حزب االله الشيعي القوي وحلفائه السياسيون إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج بشكل عاجل أزمة اقتصادية تزعزع استقرار البلاد.

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد الذي ينظر اليه كسبب أساسي للازمة.

ورشح حزب الله المدعوم من ايران وحلفاؤه ومن بينهم الرئيس ميشال عون دياب الشهر الماضي بعد فشل كل الجهود لإبرام اتفاق مع الزعيم السني الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات أن اسابيع من الجدل حول الحقائب بين حلفاء حزب الله عرقلت اتفاقا حتى يوم الثلاثاء عندما تم إعطاء مهلة للتوصل إلى اتفاق او تحمل العواقب.

ويتكون مجلس الوزراء الجديد من 20 وزيرا متخصصا تدعمهم الاحزاب. وقد تم تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني لتولي مقعد وزارة المالية بدعم من رئيس البرلمان نبيه بري. كما سيتولى ناصيف حتّي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية منصب وزير الخارجية بدعم من التيار الوطني الحر الذي أسسه عون.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها "فريق إنقاذ" تكنوقراطي سيعمل على تحقيق أهداف المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في 17 تشرين الاول وأن أول زيارة يقوم بها خارج البلاد بعد تولي منصبه ستكون للعالم العربي ولا سيما الخليج.

وقال إنها ستكون سريعة وليست متسرعة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية الهائلة.

وتعهد دياب بمعالجة حكومته لمطالب المحتجين وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عشرات السنين.

وقال في كلمة له بعد اعلان التشكيلة الحكومية "يعيش الوطن مرحلة صعبة من تاريخه. لقد تكدست المشاكل حتى أصبحت تحجب بصيص الامل. بعض المشاهد أيقظت في وعينا محرمات كنا قد اتفقنا على دفنها. بعض الصور أعادت إلى أذهاننا زمنا مضى من المآسي كنا نظن أننا نسيناها." في إشارة إلى الحرب الاهلية التي اندلعت على مدى 15 عاما وانتهت في عام 1990.

وقال إن "هذه الحكومة هي حكومة مصغرة لا تتمدد للتسويات وتوزيع جوائز الترضية الوزارية. حكومة فصل النواب عن الوزارة فلا نواب فيها ولا مرشحين للنيابة في الانتخابات المقبلة. حكومة اختصاصيين لا يقيمون حسابا الا للغة العلم والمنطق والخبرة ومصلحة الوطن. حكومة غير الحزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها... حكومة المرأة التي تشارك في السلطة التنفيذية قولا وفعلا وبقوة حضورها وفعاليتها وليس بمنة من احد. حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوزان. وحكومة تشغل فيها المرأة موقع نائب الرئيس لأول مرة ايضا وايضا في تاريخ لبنان."

وتضم الحكومة الجديدة ست نساء وذلك للمرة الاولى في تاريخ للبنان.

وقال ان "كل وزير من الوزراء هو تكنوقراط بعيد عن السياسة" لكن محللين قالوا ان دور حزب الله في تشكيل الحكومة يعني انها ستعاني لاقتناع الدول الاجنبية لتزويد لبنان بالدعم المالي الذي يحتاج إليه بشدة.

وتصنف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية حزب الله على أنه جماعة ارهابية.

وقال نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار "حتما لن تكون مهمة سهلة أبدا على حكومة من هذا النوع أن تقنع العالم الخارجي أن يساعد لبنان"

وترك الفشل في تشكيل الحكومة لبنان بدون أي قيادة أو خطة انقاذ في الوقت الذي وجهت الازمة ضربة شديدة للبنانيين.

ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من الوصول الى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية لاسيما الدولار الامريكي. كما فقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم.

وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي حيث أصيب مئات الاشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وبقي الحريري وتيار المستقبل خارج الحكومة إلى جانب حزب القوات اللبنانية القوي المناهض لحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وقوبل تشكيل الحكومة باحتجاجات في بعض مناطق بيروت حيث أشعلت النيران في الاطارات.

وتتمثل احدى اولى مهام الحكومة قضية استحقاقات الديون السيادية المقبلة بما في ذلك 1.2 مليار دولار من السندات المستحقة السداد في مارس آذار.

وقال مجلس نقابة الصرافين في لبنان يوم الثلاثاء إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.

(تغطية صحفية ليلى بسام وإلن فرنسيس وتوم بيري - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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