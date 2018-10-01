محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 02:02 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:02

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتحدث خلال اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو يوم 20 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز. (reuters_tickers)