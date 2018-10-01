لبنان يقول إن إسرائيل تسعى "لتبرير عدوان آخر"
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وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتحدث خلال اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو يوم 20 أغسطس آب 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الاثنين إن إسرائيل تسعى "لتبرير عدوان آخر" بمزاعم زائفة عن مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وعقدت الوزارة اجتماعا مع سفراء أجانب للرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستنظم لهم جولة في موقع واحد على الأقل من المواقع في بيروت.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز