هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 06:10 م

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيروت يوم 24 مارس آذار 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد يوم الخميس تمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل نيسان لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما فرض لبنان إجراءات صارمة جديدة بدا أنها تصل إلى حد حظر التجول خلال الليل لكن دون ذكر ذلك صراحة.

وبموجب الإغلاق، الذي فرض إثر إعلان لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس آذار، يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء فقط بينما تم إغلاق كل الأعمال غير الضرورية. ومطار بيروت مغلق أيضا.

ونقلت الوزيرة عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء "إننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لأن فترة احتواء المرض تتطلب خمسة أسابيع".

وشدد لبنان يوم الخميس الإجراءات أكثر وأمر بإغلاق متاجر السوبر ماركت ومنتجي المواد الغذائية من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا واستثنى من هذا الإغلاق الصيدليات ومنتجي المستلزمات الطبية والمطاحن والمخابز.

وقال مكتب دياب في بيان يوضح تلك الخطوات إن المواطنين سيُمنعون من الخروج خلال تلك الساعات وإن الجيش وقوات الأمن ستنفذ تلك القيود.

ولم يعلن لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة، حالة طوارئ عامة أو حظرا رسميا للتجول إذ سيتطلب ذلك موافقة البرلمان.

وقال حزب الله يوم الأربعاء إنه حشد نحو 25 ألف شخص من بينهم مسعفون ويجهز مستشفيات في إطار خطة واسعة النطاق لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن لبنان يوم الخميس تسجيل 368 حالة إصابة بكورونا ووفاة ستة أشخاص.

(تغطية صحفية توم بيري وإريك كنيكت - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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