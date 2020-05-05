هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 05:11 م

شخصان يضعان كمامتين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بيروت يوم الاثنين. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - مدد لبنان يوم الثلاثاء إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا أسبوعين بينما حذر رئيس وزرائه من أن عدم الالتزام بالتخفيف التدريجي للإجراءات قد يؤدي لموجة ثانية من العدوى.

وسجل لبنان 741 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

وفي مؤشر واضح على انخفاض معدلات الإصابة، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن التقييم العام "جيد".

لكنه أضاف خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى يوم الثلاثاء "لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا".

وتابع قائلا، وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع، "هذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى".

ومددت الحكومة رسميا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق يوم‭ ‬الثلاثاء، إجراءات العزل العام حتى يوم 24 مايو أيار.

وسيظل مسموحا باستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بموجب إطار زمني محدد من قبل. وستصدر تعليمات لقوات الأمن والجيش بالتحرك بحزم لمنع أي انتهاكات.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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