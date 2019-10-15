هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 04:33 م

بيروت (رويترز) - لقي شخص واحد على الأقل حتفه في الحرائق التي تجتاح لبنان منذ يوم الاثنين وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.

ولم تٌعرف بعد أسباب الحرائق التي أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوب بيروت وغابات الصنوبر في الشمال على الرغم من أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه تم نقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.

وقال المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار إن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إجلاء السكان من المنازل والمباني لتقليل الخسائر.

وقال حسين مشيك خارج منزله في منطقة مشرف التي تضررت بشدة جنوبي بيروت "كان الحريق كبيرا جدا جدا ولم نستطع ان نتحمل وهربنا من هنا والنار كانت قوية بحيث انها لم تبق على خضار ولا حيطان ولا شيء".

وقال وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي في حديث للصحفيين في منطقة مشرف جنوب بيروت والتي كانت من أكثر المناطق تضررا إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه. ووصف الوضع بأنه "كارثي".

وأضاف جريصاتي "إن شاء الله يارب أن يبقى كل الذين يقدمون المساعدة منتبهين. الله يشفق علينا، بعد عندنا يومين صعبين رح يظل الحر قويا والرياح قوية".

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان إنه سيتم فتح تحقيق وإذا تبين أن الحرائق مُفتعلة "فيجب على الذين قاموا به أن يدفعوا الثمن".

وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن إن قبرص أرسلت حتى الآن طائرات هليكوبتر ووافقت اليونان على إرسال طائرتين.

وأضافت "لقد اتصلنا بجميع الدول التي يمكنها مساعدتنا".

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام وتلفزيون رويترز من بيروت - إعداد محمد محمدين - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك