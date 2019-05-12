هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو, 2019 10:38 ص

البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بطريرك الموارنة السابق في لبنان في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - نعى لبنان البطريرك مار نصر الله بطرس صفير بطريرك الموارنة السابق الذي توفي في وقت مبكر من صباح يوم الأحد عن 99 عاما.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري عن الراحل "البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، سوف تبقى حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه، وهداية للأجيال التي ستقرأ تاريخ لبنان الحديث".

ولد صفير في ريفون في منطقة كسروان الجبلية عام 1920 ولعب دورا بارزا خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وكان صفير قد انتخب للبطريركية عام 1986 ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة كاردينال في عام 1994 .

واستقال صفير من منصب البطريرك عام 2011.

والطائفة المارونية هي أكبر الطوائف المسيحية في لبنان ويخصص لها نظام المحاصصة السياسية منصب الرئيس.

وكان البطريرك الراحل يعارض الوجود السوري في لبنان وقدم نفسه كمدافع عن حقوق المسيحيين. وكان شخصية محورية في جهود المصالحة بين المسيحيين والدروز بعد الحرب الأهلية.

ونعى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الفقيد وكتب على تويتر "وداعا لبطريرك الاستقلال والمصالحة والمحبة والسلام".

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية في عام 2000 من الجنوب اللبناني بعد 18 عاما من الاحتلال طالب صفير بانسحاب القوات السورية الموجودة في البلاد منذ عام 1976.

ووصف لبنان بأنه لا مستقل ولا يتمتع بالسيادة أثناء وجود القوات السورية، وحتى بعد اضطرار دمشق لسحب قواتها في 2005 ساند صفير المعارضين لاستمرار نفوذها في البلاد.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو ماروني تسبب موقفه من سوريا في توتر علاقته مع صفير، في بيان "ستفتقد الساحة الوطنية بفقدان البطريرك الكاردينال صفير، رجلا عقلانيا وصلبا في مواقفه الوطنية، ودفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه، في أعتى المراحل والظروف".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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