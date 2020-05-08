هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 02:04 ص

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص الاتهام خلال محاكمته في الخرطوم بتهم فساد يوم 31 أغسطس آب 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز

الخرطوم (رويترز) - قالت لجنة سودانية لمكافحة الفساد يوم الخميس إنها ستصادر عددا من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.

وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق.

ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

وبشكل منفصل، حلت اللجنة أيضا مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.

واللجنة مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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