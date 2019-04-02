هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 03:11 ص

من مايك ستون

واشنطن (رويترز) - حصلت شركة لوكهيد مارتن على عقد من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بقيمة 2.4 مليار دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية المقرر تسليم بعضها للسعودية.

كانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن لوكيهد تقترب من إبرام الاتفاق يوم الاثنين.

كان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.

وقال البنتاجون إن الحكومة السعودية ستدفع 1.5 مليار دولار من قيمة الصفقة البالغة 2.4 مليار دولار.

وابرمت صفقة نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي دأب على انتقاد السعودية وكان يعيش في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

وامتنع ممثلون للوكهيد مارتن عن التعليق.

ولوكهيد مارتن أكبر شركة لصنع السلاح في الولايات المتحدة وتقوم بتصنيع نظام ثاد المصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. وتصنع شركة رايثيون الأمريكية أجهزة الرادار الخاصة بهذا النظام.

وفي إطار الأعمال التي أعلنها البنتاجون سيتم تحديث الأنظمة القديمة الموجودة حاليا لتجهيز البنية الأساسية للدفاعات الصاروخية السعودية لاستيعاب تكنولوجيا صواريخ ثاد الجديدة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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