واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد دفاع أمريكي بقيمة 1.14 مليار دولار لبيع أنظمة إطلاق صواريخ موجهة متعددة إلى بولندا والبحرين ورومانيا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك