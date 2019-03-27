واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد دفاع أمريكي بقيمة 1.14 مليار دولار لبيع أنظمة إطلاق صواريخ موجهة متعددة إلى بولندا والبحرين ورومانيا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
شعار شركة لوكهيد مارتن الأمريكية - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد دفاع أمريكي بقيمة 1.14 مليار دولار لبيع أنظمة إطلاق صواريخ موجهة متعددة إلى بولندا والبحرين ورومانيا.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)