لوك أويل والشرطة: محتجون عراقيون يدخلون منشأة نفطية ويحتجزون موظفين اثنين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
حقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل في مدينة البصرة العراقية. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال مصدر في شركة لوك أويل ومصدر في شرطة النفط في مدينة البصرة العراقية إن محتجين دخلوا منشأة لمعالجة المياه تابعة لحقل غرب القرنة2 النفطي الذي تديره شركة لوك أويل واحتجزوا موظفين عراقيين اثنين يوم الجمعة.
ويقع غرب القرنة2 على بعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة التي تشهد احتجاجات منذ عدة أيام.
وقال المصدر في لوك أويل إن الحقل ينتج ما بين 390 ألفا و400 ألف برميل يوميا وإن تعطل العمل لثلاثة أيام سيكون كافيا لإغلاق الحقل بالكامل.
وتقدم محطة المعالجة إمدادات المياه اللازمة للضخ في آبار الحقل.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز