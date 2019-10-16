هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:25 ص

باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إنه سيتوجه إلى العراق قريبا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة متشددين محتجزين في سوريا.

وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) إن الموضوع الذي سيجري بحثه مع السلطات العراقية هو "إيجاد نظام قضائي يمكنه محاكمة كل هؤلاء المقاتلين، بمن في ذلك الفرنسيون"، في إشارة إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين في مخيمات يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون لرويترز إن دولا أوروبية تحاول التوصل سريعا إلى خطة لنقل الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب من مخيمات سورية محتجزين بها إلى العراق، بعدما أثار اندلاع صراع جديد في سوريا خطر فرار المتشددين أو عودتهم إلى بلدانهم.

وقال لو دريان "يجب أن يكون هناك نظام قضائي لهذا الغرض، وهذا ما سنتحدث بشأنه مع السلطات العراقية".

وأضاف أنه سيتوجه قريبا جدا إلى العراق لأن من الضروري تقديم الدعم لبغداد المعرضة لخطر نهضة التنظيم المتشدد وعودة أنشطته في شمال غرب البلاد.

وشهد العراق بعضا من أعنف المعارك ضد الدولة الإسلامية وتجري حكومته بالفعل محاكمات لآلاف يشتبه بأنهم من أعضائه الذين اعتقل عدد كبير منهم مع سقوط معاقل التنظيم في أرجاء البلاد.

وذكر لو دريان أن تسع فرنسيات فررن بالفعل يوم الأحد من مخيم عين عيسى. وقال مسؤولون أكراد إن نحو 800 شخص فروا من ذلك المخيم بعدما استهدف الهجوم التركي في شمال سوريا المنطقة.

وتابع لو دريان قائلا إن النساء اللائي انضممن للدولة الإسلامية ينبغي أيضا أن يواجهن العدالة في المنطقة، رغم أن باريس ستفكر في إعادة الأطفال.

وأضاف "الفرنسيات اللائي ذهبن إلى هذه المنطقة في 2015 كن يعلمن ما يفعلنه. إنهن لسن سائحات. إنهم مقاتلات ضد فرنسا ويجب أن يواجهن المحاكمة (في العراق) إذا أمكن".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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