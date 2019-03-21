هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 01:03 ص

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بروكسل يوم 21 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز

باريس (رويترز) - قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن بلاده، إحدى الدول الرئيسية المساهمة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، لم تتلق أي ردود على أسئلتها بشأن مطالب الولايات المتحدة من باريس وآخرين المساعدة في تأمين شمال شرق سوريا.

وزارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي واشنطن يوم الاثنين بهدف الحصول على تفاصيل من المسؤولين الأمريكيين بشأن فكرة إقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق سوريا.

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول بسحب الجزء الأكبر من نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا بعد هزيمة متشددي الدولة الإسلامية.

وقال لو دريان "ذهبت (وزيرة الدفاع) بارلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الأمريكيين والحصول على ردود على أسئلة مختلفة مثل : هل سيتم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي؟ ما هو مدى وحدود وجوده؟ ماذا ستكون المهمة؟ وما هي الإمكانيات والقدرات؟".

وأضاف "لم نحصل على أجوبة حتى الآن... على أساس هذه المعلومات التي لم نحصل عليها بعد سيحدد الرئيس (إيمانويل ماكرون) إمكانية وجود مساهمة فرنسية".

ومنذ أعلن ترامب قراره بشأن سحب القوات أقنعه المستشارون بالإبقاء على نحو 400 جندي أمريكي مقسمين على منطقتين مختلفتين في سوريا.

وتريد واشنطن انضمام نحو 200 جندي أمريكي إلى ما تأمل أن تكون قوة مجمعة من الحلفاء الأوروبيين يتراوح عددها بين 800 و 1500 جندي تتمركز وتراقب المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض عليها في شمال شرق سوريا.

لكن الفكرة واجهت شكوكا من حلفاء واشنطن الأوروبيين وخاصة فرنسا التي لها 1200 جندي تشارك في الأساس في الحملة الجوية والدعم المدفعي والتدريب في العراق. ولفرنسا أيضا عدد غير معلوم من القوات الخاصة في سوريا.

وقال لو دريان إن سقوط الباغوز آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بات وشيكا لكن المتشددين يختبئون الآن ويهربون إلى دول أخرى ومن بيها أفغانستان.

وتابع الوزير الفرنسي "لا يمكن أن نتصور التخلي عن أولئك الذين كانوا أفضل حلفائنا في قتال الدولة الإسلامية على الأرض" في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك