هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 12:30 ص

لدخان يتصاعد من مطار معيتقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعرضه للقصف يوم 28 فبراير شباط 2020. تصوير: أحمد العمامي - رويترز.

تونس (رويترز) - قال المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنه حول جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة.

وزاد إطلاق الصواريخ والقصف باتجاه المطار في أواخر الأسبوع الماضي بعد فشل جهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف المتحاربة في جنيف في تحقيق أي تقدم. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة استقالته يوم الاثنين.

وأحدث موجة من أعمال العنف التي تشهدها ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي بدأت العام الماضي عندما أطلق القائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق البلاد حملة لانتزاع السيطرة على العاصمة.

وتتلقى قوات حفتر دعما من الإمارات ومصر، في حين تتلقى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس دعما من تركيا، التي أرسلت قوات هذا العام.

وأدى إطلاق الصواريخ إلى إغلاق مطار معيتيقة مرارا في الأيام الأخيرة وتم تعليق الرحلات الجوية معظم أوقات يوم الثلاثاء، وقال مصدر عسكري في قوات الشرق إنه تم استهداف المنشآت التركية هناك.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا يوم الأحد لرويترز إن حكومة الوفاق ستتحول قريبا من الدفاع إلى الهجوم من أجل إبعاد قوات حفتر عن العاصمة.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال من تونس وأيمن الورفلي من بنغازي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك