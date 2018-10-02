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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 12:00 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:00

مطار معيتيقة من الداخل يوم 4 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)