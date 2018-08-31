ليبيا تغلق مطار طرابلس بعد إطلاق صواريخ
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طرابلس (رويترز) - قال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن السلطات أغلقت مطار طرابلس يوم الجمعة بعد إطلاق بعض الصواريخ باتجاهه.
وقال المتحدث دون الخوض في تفاصيل إنه سيتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة التي تقع على بعد 190 كيلومترا شرقي طرابلس.
وتتقاتل جماعات متناحرة في طرابلس منذ أيام لكن الاشتباكات تركزت في جنوب المدينة. ويقع مطار معيتيقة في ضاحية بشرق المدينة.
وقال المتحدث إن مطار معيتيقة سيغلق لمدة 48 ساعة بموجب تعليمات من سلطات الطيران المدني.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز