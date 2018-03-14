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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 04:02 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:02

ميلانو (رويترز) - قالت مجموعة ليوناردو الإيطالية للطيران والدفاع يوم الأربعاء إنها ستؤدي دورا رئيسيا في اتفاق لبيع طائرات هليكوبتر بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.71 مليار دولار) وقعته وزارة الدفاع القطرية في مسعى لتحديث أسطولها الحربي.

والعقد هو أكبر اتفاق توقعه ليوناردو التي تسيطر عليها الدولة منذ تولى أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي للشركة منصبه في مايو أيار من العام الماضي وشرع في تنفيذ خطط توسع طموحة.

والاتفاق خطوة مهمة أيضا لدعم نشاط تصنيع الطائرات الهليكوبتر التابع لليوناردو، والذي أثر سلبا على نتائج أعمال المجموعة، مما أجبرها على خفض توقعات الإيرادات والأرباح لعام 2017 في نوفمبر تشرين الثاني.

وجرى توقيع عقد قطر مع كونسورتيوم إن.إتش.آي، الذي يتضمن قطاعي الطائرات الهليكوبتر لدى إيرباص وليوناردو وفوكر الهولندية لصناعة الطائرات، والذين يملكون حصصا قدرها 62.5 بالمئة و32 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب من الكونسورتيوم.

وقالت ليوناردو في بيان إنه بموجب الاتفاق، سيورد الكونسورتيوم 28 طائرة هليكوبتر حربية متوسطة الحجم من طراز إن.إتش 90 ثنائية المحرك في نسختين مختلفتين الأولى للمهام البرية والبحرية والثانية لخدمات الدعم والصيانة والتدريب.

وقالت أيضا إنه قد يتم إضافة 12 طائرة إلى الاتفاق وإن أول التسليمات ستتم قبل يونيو حزيران 2022 وستستمر حتى عام 2025.

وقال بروفومو "يمثل الإعلان الصادر اليوم نتيجة استثنائية في أحد القطاعات الرئيسية للشركة". وأضاف "نحن ملتزمون بقوة بتعزيز مركزنا السوقي، بما يتماشى مع الخطة الصناعية للفترة 2018-2022".

كانت ليوناردو قالت في خطتها للفترة 2018-2022، التي نُشرت في يناير كانون الثاني، إنها تتوقع نمو طلبات الشراء أكثر من ستة بالمئة سنويا.

ولم تحدد ليوناردو العائدات التي ستحصل عليها من العقد مع قطر. لكن من المرجح أن تساعد الصفقة ليوناردو في سعيها للعودة إلى تحقيق أرباح في خانة العشرات بحلول 2020، وهو ما يمثل نقطة المنتصف لخطتها لخمس سنوات.

وقال مصدر مطلع على المسألة إن عائدات العقد ستُقسم وفقا لحصص الشركات الثلاث في الكونسورتيوم.

(الدولار = 0.8077 يورو)

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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رويترز