هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 02:15 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت مؤسسات فلسطينية يوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 20 مواطنا من مدينة القدس بينهم بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني في القدس واللواء عماد عوض.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "شرطة الإحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق المسكوبية نقلت قبل قليل الأسير اللواء بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس الى مستشفى شعاري تصيدق".

وأضافت في بيان لها "أن محاموها أكدوا أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس".

وأوضحت الهيئة أن حملة الإعتقالات واسعة "طالت ما يقارب 20 مقدسيا، معظمهم قيادات ومسؤولون في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء اجتماعيون وأسرى محررون".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها "أدى تحقيق سري للشرطة إلى توقيف 7 مشتبهين من سكان أورشليم القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت "خلال ساعات الصباح الباكر قام أفراد شرطة سريون بمداهمة بيوت المشتبهين في الأربعينيات ومنهم المشتبه المركزي 59 عاما من سكان شرقي أورشليم القدس حيث ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم الى التحقيق".

وتوجه الشرطة الإسرائيلية للمعتقلين تهمة الحصول على تمويل من السلطة الفلسطينية للقيام بنشاطات في مدينة القدس.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية طالت خلالها كافة الفئات، ومنها الأطفال والفتية".

وأضاف النادي في بيان له أن حملة الاعتقالات اليوم شملت الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك