الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن مئات الآلاف من المحتجين تجمعوا في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي بعد أيام من دعوة رئيس أركان الجيش لعزله.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
أشخاص يحملون العلم الجزائري خلال احتجاج يطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة الجزائر يوم الجمعة. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن مئات الآلاف من المحتجين تجمعوا في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي بعد أيام من دعوة رئيس أركان الجيش لعزله.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)