الجزائر (رويترز) - قال شهود من رويترز إن مئات الآلاف من المحتجين تجمعوا في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي بعد أيام من دعوة رئيس أركان الجيش لعزله.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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