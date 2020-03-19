هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 08:25 م

أطباء يفحصون مسافرة في منطقتها السكنية في المنامة يوم 2 مارس اذار 2020 عقب عودتها من إيران. تصوير: حمد محمد-رويترز.

من عزيز اليعقوبي وليزا بارينجتون

دبي (رويترز) - تقطعت السبل بمئات البحرينيين من زوار الأماكن المقدسة في إيران، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، في حين تواجه البحرين صعوبات في إجلاء مواطنيها من بلد لا تربطها به علاقات دبلوماسية.

وقال جمال، الذي يزور مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة مع زوجته وابنته منذ أوائل فبراير شباط، لرويترز إنه ينتظر سماع أنباء عن إعادتهم بعد تأجيل رحلة طيران عارضة نظمتها الحكومة يوم الخميس الماضي وتأجيلها مرة أخرى يوم الخميس.

وقال جمال (62 عاما) الذي لم يذكر غير اسمه الأول في اتصال هاتفي من الفندق الذي يقيم فيه "بالأمس كنا على استعداد للمغادرة وفي اللحظة الأخيرة قالوا إن الرحلة أُلغيت دون تفسير".

وقالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، في بيان إن الحكومة ستعيد للوطن كل البحرينيين الذين تأثروا بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 في إيران.

وأضافت في البيان أن الجهود الأخيرة تأثرت باضطرابات رحلات الطيران ومع ذلك فإن الحكومة لا تزال ملتزمة بشكل صارم بالتأكد من نقل كل المواطنين بشكل آمن، وتعمل حاليا على تسهيل عودة المجموعة الثانية من المواطنين.

وليس هناك رحلات طيران مباشرة بين البحرين وإيران حيث زادت حالات الوفاة بسبب الفيروس عن 1200 حالة.

وقامت البحرين بترحيل 165 شخصا الأسبوع الماضي بطائرة عمانية. وقالت السلطات إن 85 منهم حتى الآن تأكدت إصابتهم بالفيروس.

ويذهب العديد من البحرينيين إلى إيران عن طريق عمان أو دبي لزيارة الأماكن المقدسة مثل مشهد وقم حيث بدأ تفشي الفيروس في إيران.

وقال البحريني رضا علي إن والده المسن توفي أثناء زيارتهما لمشهد الأسبوع الماضي متأثرا بأزمة قلبية. وهو الآن قلق على والدته (75 عاما) التي يقول إنها تعاني من أمراض وعلى شقيقه.

وقال لرويترز من البحرين "أشعر بقلق شديد على هؤلاء الزوار ...أغلبهم من كبار السن والمتقاعدين". وأبدى قلقه من مدى توافر العلاج في إيران المتضررة من عقوبات غربية.

وقال منتقدا السلطات البحرينية لما وصفه بأنه افتقار للتنسيق والتواصل "العديد من الأسر في البحرين تخشى من المصير المجهول لأفرادها".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن السلطات في البحرين كلفت مؤسسة تابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية بتغطية تكاليف المواطنين العالقين في الخارج.

وانتقدت البحرين التي سجلت 269 حالة إصابة بالفيروس، أغلبها مرتبط بالسفر إلى إيران، الجمهورية الإسلامية على عدم قيام السلطات هناك بختم جوازات سفر البحرينيين لدى دخولهم.

والبلدان على خلاف منذ فترة طويلة حيث تتهم المنامة طهران بدعم معارضة يقودها الشيعة في الدولة العربية الخليجية التي تحكمها أسرة سنية. وتنفي إيران ذلك.

والأولوية لجمال تتمثل في العودة للوطن.

وقال "نبقى في غرفنا (بالفندق) معظم الوقت، نحن بخير. مجرد القلق مما يجري في إيران وتأخير إجلائنا".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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