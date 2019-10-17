هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 04:14 م

متظاهر يشتبك مع أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة ترمسعيا بالقرب من رام الله بالضفة الغربية يوم الخميس. تصوير: محمد تركمان - رويترز.

ترمسعيا (الضفة الغربية) (رويتروز) - اشتبك مئات الفلسطينيين يوم الخميس مع عشرات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية شرق بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية احتجاجا على محاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

واستجاب مئات المواطنين من الرجال والنساء من بلدة ترمسعيا وعدد من البلدات والقرى المجاورة لدعوة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وشاركوا في مسيرة انطلقت من بلدة ترمسعيا صوب الأراضي المهددة بالمصادرة رافعين الأعلام الفلسطينية.

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لرويترز خلال مشاركته في المسيرة "هذه المظاهرة كانت لمنع إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة".

وأضاف "هذه الحشود مقدمة لمسيرات مماثلة في مناطق أخرى لمواجهة الاستيطان"

وأشار عساف إلى أن "العامين الماضيين شهدا إقامة 19 بؤرة استيطانية وهناك محاولات لزيادة هذا العدد".

وقال "حجم المشاركة في مسيرة اليوم وانضمام النساء إليها هو دليل على استشعار المواطنيين للخطر على أراضيهم جراء إقامة البؤر الاستيطانية".

وتبادل مئات الشبان وعشرات المستوطنين الرشق بالحجارة في حين أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب الفلسطينيين وعمل على منع المستوطنين من الاقتراب من الفلسطينيين.

وأُصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق تم علاجهم ميدانيا في خيمة أقيمت في الميدان لعلاج المصابين.

وقال جهاد رمضان القيادي في حركة فتح وأحد المشاركين في المسيرة "هذه ساحة حرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال التي توفر الدعم والإسناد لعصابات المستوطنين الذين يحاولون الاستيلاء على مزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها للفلسطينيين".

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول المواجهات التي شهدتها بلدة ترمسعيا.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من ترمسعيا - تحرير أحمد حسن)

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