هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 07:20 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:20

دخان يتصاعد بعد اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة متناحرة في طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز

من أحمد العمامي

تونس (رويترز) - قال موظفو إغاثة يوم الأربعاء إن مئات المهاجرين محاصرون دون طعام ولا ماء في مراكز احتجاز تديرها الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس بعدما فر الحراس خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشهد طرابلس منذ مطلع الأسبوع اشتباكات بين جماعات متناحرة تتقاتل على السلطة وأموال الدولة وهو مشهد يتكرر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

وقال موظف إغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه إن قرابة 400 شخص تُركوا دون طعام في مركز احتجاز في عين زارة تديره الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

ويقع مركز عين زارة في جنوب طرابلس وهو جزء من شبكة منشآت حكومية تحتجز فيها ليبيا مهاجرين اعترض خفر السواحل طريقهم للوصول إلى إيطاليا في زوارق بمساعدة مهربين للبشر.

وقال موظف الإغاثة "هناك نحو 400 شخص محاصرون في مركز عين زارة بينهم 200 رجل و200 امرأة و20 طفلا تقل أعمارهم عن خمس سنوات دون طعام ولا ماء. فر حراس المركز بسبب الاشتباكات الحالية في المدينة".

وأفاد مصدر في منظمة دولية بأن حوالي 1500 مهاجر كانوا محاصرين في بادئ الأمر في ثلاثة مراكز للاحتجاز. وفر بعضهم فيما نقل الآخرون إلى مراكز احتجاز في مناطق أكثر أمنا.

وليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا بالنسبة للمهاجرين الحالمين بعبور البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا والقادمين في الأغلب من أنحاء أخرى في أفريقيا. وتراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين منذ أن زودت إيطاليا خفر السواحل بالمزيد من الزوارق وعقدت صفقات مع جماعات محلية في منطقة تعد مركزا لتهريب البشر العام الماضي.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمسؤولة رسميا عن ليبيا لكنها لا تسيطر بالكامل حتى على العاصمة.

وقال سكان إن اشتباكات أخرى تدور في أنحاء عديدة من طرابلس يوم الأربعاء بما في ذلك منطقة مطار طرابلس الدولي التي أغلقت عام 2014 بسبب القتال بين جماعات مسلحة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز