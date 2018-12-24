ماتيس يوقع الأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 04:04 م

واشنطن (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس دونالد ترامب وكان أحد أسباب استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعا، بعد أن أعلن ترامب يوم الأحد أنه سيختار خلفا لماتيس قبل شهرين من الموعد المقرر في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا". ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.

وحذر مسؤولون من وضع جدول زمني لكن الانسحاب قد يبدأ خلال أسابيع. وقال مسؤول كبير إنه يجري العمل على خطة محددة.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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