ماتيس: أمريكا تناقش مع روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا
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وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يتحدث في مؤتمر صحفي في أوسلو يوم 14 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ناقشت مع روسيا في الآونة الأخيرة عملية استخدام أسلحة كيماوية في سوريا بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن تحريك سوريا أسلحة كيماوية إلى منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة وتسعى الحكومة إلى استردادها.
وقال ماتيس للصحفيين "رأيتم إدارتنا تتحرك مرتين بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.
"أؤكد لكم أن وزارة الخارجية تجري اتصالات نشطة، اتصالات نشطة في الآونة الأخيرة، مع روسيا للاستعانة بها في منع ذلك... الاتصالات مستمرة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
رويترز