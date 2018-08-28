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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 04:32 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:32

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في البيت الأبيض بواشنطن يوم 30 يوليو تموز 2018. تصوير: بريان سنايدر - رويترز (reuters_tickers)