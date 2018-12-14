ماريو دراجي يبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي أن النمو يتباطأ

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 05:58 م

ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يتحدث في مؤتمر صحفي في مقر البنك في فرانكفورت بألمانيا. تصوير كاي فافنباخ - رويترز.

بروكسل (رويترز) - أبلغ ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن النمو يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعا في السابق وحثهم على السير قدما في إصلاحات لمنطقة اليورو.

وأطلع دراجي قادة الاتحاد الأوروبي على الوضع الاقتصادي مشيرا إلى أنه توجد "ثقة مستمرة مع حذر متزايد". وقال إن النمو يسير بخطى أبطأ من ذي قبل وإن المركزي الأوروبي عدًل توقعاته للنمو ثلاث مرات هذا العام، مضيفا أن الأجور تنمو في الكثير من دول الاتحاد.

ورحب دراجي بالعمل الذي قام به وزراء مالية منطقة اليورو فيما يتعلق بتعميق تكامل منطقة العملة الأوروبية وقال إن أداة جديدة للميزانية، ذكر الزعماء أنها ستدعم التنافسية والتقارب، هى خطوة للأمام.

لكنه أشار إلى أن من المهم أن تتقيد الحكومات بقواعد الاتحاد الأوروبي للميزانية، التي تكبح حجم العجز في الميزانية والدين العام، وحث على تحقيق تقدم في إتمام الوحدة المصرفية التي تفتقد نظاما لضمان الودائع في الاتحاد الأوروبي.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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