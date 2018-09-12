ماس: ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا بشأن التدخل في سوريا
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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 5 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
برلين (رويترز) - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الأربعاء إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا.
وقال ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة إن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.
وقال ماس "سنتخذ قرارا منفردا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي".
وجاء ذلك بعد أيام من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز