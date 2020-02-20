هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 09:54 م

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسل يوم الخميس. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

بروكسل (رويترز) - قال متحدث ألماني إن زعيمي ألمانيا وفرنسا اتصلا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس للتعبير عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في منطقة إدلب السورية وطالبا بإنهاء الصراع هناك.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الزعيم الروسي عبر الهاتف خلال وجودهما في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال المتحدث "أوضح الاثنان قلقهما الشديد من الوضع الإنساني الكارثي للسكان في محافظة إدلب السورية... وطالبا بالإنهاء الفوري للقتال وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية للناس".

وأضاف أنهما أبلغا بوتين بأنهما يرغبان في الاجتماع به وبالرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوصل إلى حل سياسي.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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