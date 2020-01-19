هذا المحتوى تم نشره يوم 19 يناير, 2020 04:42 م

ماكرون يتحدث في قصر الإليزيه في باريس يوم 17 يناير كانون الثاني 2020. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

باريس (رويترز) - طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.

وأضاف في الكلمة التي من المقرر أن يلقيها أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين يوم الأحد، والتي اطلعت عليها رويترز، أن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين.

ولا تشير الكلمة إلى تقدم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس أو إلى تقليص إنتاج النفط.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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