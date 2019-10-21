هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 06:02 م

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين (الى اليسار) والفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا يوم 19 أغسطس آب 2019. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن من المهم تمديد وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وقال ماكرون أيضا إنه يتوقع إنهاء التوتر في شمال شرق سوريا بالوسائل الدبلوماسية.

كانت الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن تركيا ستعلق هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام. وبدأت تركيا عمليتها عبر الحدود في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين بسحب القوات الأمريكية من المنطقة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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