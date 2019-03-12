هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 09:59 ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة من أرشيف رويترز

جيبوتي (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة انتقالية "لمدة معقولة".

وامتثل بوتفليقة مساء الاثنين إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل نيسان ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

ولم يقدم ماكرون تفاصيل عما يعتبره "مدة معقولة" للفترة الانتقالية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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