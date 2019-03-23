هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 01:01 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الجمعة. تصوير: إيفا بليفير - رويترز.

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن "خطرا كبيرا على فرنسا" انتهى بعد أن قالت قوات تدعمها الولايات المتحدة إنها سيطرت على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز بشرق سوريا.

وكتب ماكرون على تويتر "تحققت خطوة كبيرة اليوم. انتهى خطر كبير على بلدنا".

وأضاف "لكن التهديد لا يزال قائما ويجب مواصلة الكفاح ضد الجماعات الإرهابية".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على تويتر أيضا إن "الدولة الإسلامية لم تعد تسيطر على أي أراض لكنها لم تختف".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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