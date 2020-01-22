هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 06:59 م

القدس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة الإنجليزية في مشادة مع رجال أمن إسرائيليين "اخرجوا"، مطالبا إياهم بمغادرة كنيسة في القدس كان يزورها قبل انعقاد مؤتمر في ذكرى المحرقة.

ويرفرف العلم الفرنسي بألوانه الثلاثة فوق كنيسة القديسة آن في المدينة القديمة ذات الأسوار بالقدس منذ أن وهبها العثمانيون للإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث عام 1856.

وتعتبر فرنسا دخول الشرطة الإسرائيلية مجمع الكنيسة،الكائن بمنطقة من القدس احتلتها إسرائيل وضمتها في حرب عام 1967، استفزازا.

وفي عام 1996، نفد صبر الرئيس الأسبق جاك شيراك مع رجال الأمن الإسرائيليين في نفس الكنيسة، وقال لأحدهم إن معاملته "استفزاز" وهدد بالعودة على طائرته.

ورفض شيراك دخول كنيسة القديسة آن قبل مغادرة الأمن الإسرائيلي الموقع.

وفي كلمة للصحفيين في وقت لاحق، قال ماكرون إن الواقعة انتهت بشكل ودي وإنه صافح مسؤولي الأمن. ورفض متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية التعقيب على الواقعة، بينما لم يعقب متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بعد نيابة عن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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